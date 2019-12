Adelfia festeggia i 100 anni di nonna Assunta Graziani. Una momento di condivisione al quale hanno partecipato il sindaco, il parroco e il comandante dei carabinieri, oltre alla maggior parte dei 9 figli, 18 nipoti e 16 pronipoti.

Nata il 29 dicembre del 1919 a Calopezzati, in Calabria, Assunta si è trasferita ad Adelfia nel 1969. Vedova di Gaetano Cassano, ex carabiniere, Assunta ha una fede incrollabile. Ciò che la memoria corta non ha intaccato è proprio la capacità di pregare ogni giorno e di seguire in televisione messe e rosari.

Donna tutta d’un pezzo, ad Assunta non piace Berlusconi “perché va dietro alle donne”. Fin quando è stata autosufficiente, nonna Assunta ha deliziato tutti ai fornelli. Oggi vive con l’ultima dei suoi figli e il calore di tutti i componenti della famiglia, grati per ciò che Assunta ha fatto per loro nel corso della sua vita.

