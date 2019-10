Questa mattina piazzale Lorusso era invasa dai rifiuti lasciati dai partecipanti al botellón, festa che si è tenuta ieri sera nelle vicinanza dell’ex hotel Ambasciatori. A denunciare lo stato della piazza è stata Amiu Puglia sui social.

“Anche questa volta siamo stati colti alla sprovvista in quanto non eravamo stati avvistati della festa – scrive Amiu su Facebook – creando problemi agli operatori mercatali che questa mattina dovevano allestire le bancarelle. Lo stesso è accaduto lo scorso 22 marzo dopo un altro botellón e i nostri operatori avevano lavorato a lungo e con un impegno straordinario per ripulire il prima possibile, restituendo così lo spazio alla fruizione comune”.

“Chiediamo, ancora una volta, agli organizzatori di queste feste di avvisare, così da permettere all’azienda l’organizzazione di un servizio di pulizia puntale e dedicato. Il mancato preavviso – continua -, infatti, non solo ci ha costretto a un intervento complesso che non era stato programmato, ma, soprattutto, ha avuto pesanti ricadute sul lavoro degli operatori mercatali che si sono trovati in seria difficoltà”.

“Festeggiare liberamente è un diritto riconosciuto che nessuno può né vuole limitare – conclude Amiu Puglia -, ma il rispetto del lavoro e dell’impegno è più importante e una serata in allegria non può e non deve creare problemi a chi, il giorno dopo, deve affrontare la propria giornata di lavoro”.

1 di 2