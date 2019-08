Ragazzo ha un distaccamento della retina il 9 agosto, ma non essendoci medici specialisti disponibili in Puglia viene operato a Verona. La denuncia arriva direttamente dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Mario Conca.

“Nessun ospedale pugliese, tra quelli contattati è stato disponibile per l’urgenza – racconta il consigliere – sono tutti in ferie e il consiglio è stato quello di tornare dopo il 25 agosto. Peccato che se non si interviene immediatamente sulla retina, preferibilmente entro le 48 ore, si rischia di perdere la vista”.

L’unica soluzione per il ragazzo è stata quella di contattare l’ospedale di Verona che l’ha ricoverato d’urgenza il 10 agosto e operato il 12.

“Per fortuna è andato tutto per il meglio – afferma Conca -. L’ulteriore conferma che la sanità tanto raccontata da Emiliano non esiste. La sanità è per sua natura 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Peccato che nella realtà sia completamente diverso e ai cittadini non rimanga altro che sperare di non ammalarsi a Ferragosto”