Dopo le proteste dei pendolari in seguito all’entrata in vigore dell’orario estivo, Trenitalia ha previsto sei nuovi treni nelle fasce orarie a maggior flusso di viaggiatori, in accordo con la Regione Puglia.

Dal 25 luglio al 10 agosto, dal lunedì al venerdì, saranno aggiunti i seguenti treni: Bari Centrale ore 5:42 – Barletta ore 6:40 (ferma in tutte le stazioni); Barletta ore 6:57 – Bari Centrale ore 7:47 (ferma in tutte le stazioni); Bari Centrale ore 7:52 – Mola di Bari ore 8:16 (ferma in tutte le stazioni); Mola di Bari ore 8:26 – Bari Centrale ore 8:48 (ferma a Bari Torre a Mare, Bari Torre Quetta, Bari Marconi); Bari Centrale ore 17:59 – Barletta ore 18:42 (ferma a Bari Santo Spirito, Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Trani); Barletta ore 18:57 – Bari Centrale ore 19:55 (ferma in tutte le stazioni).

I servizi verranno effettuati in gestione operativa, per cui non compariranno sui sistemi informativi e di vendita e quindi i viaggiatori verranno informati attraverso locandine informative nelle stazioni e annunci a bordo treno.