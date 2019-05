Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio a Valenzano. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria della condotta idrica urbana su via Luigi Sturzo.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, l’azienda comunica che sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 9 maggio 2019. La sospensione, che interesserà le utenze site in via Lamie, corso Aldo Moro e traverse (via Capozzi, via Ortodosso, via Pigna, via Papa Giovanni XXIII, via Vecchia Ceglie, via V. Veneto), avrà la durata di 6 ore, a partire dalle ore 08:00 del giorno 9 maggio 2019 con ripristino alle ore 14:00.

I disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.