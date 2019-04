Salvataggio a spese dei lidi in caso di apertura anticipata o posticipata delle strutture balneari, assicurando un servizio dal primo maggio al 30 settembre. Questa è una delle principali novità previste dall’ordinanza delle Capitanerie di porto pugliesi.

Le ordinanze, consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it, sono il risultato dell’analisi della pregressa esperienza e del costante confronto, avvenuto nel corso di numerosi incontri tematici, con i rappresentanti della Regione Puglia e delle Associazioni di categoria degli operatori del settore balneare.

In più, è stato previsto l’aggiornamento delle dotazioni del servizio di salvamento, con l’accenno a “longboard” (tavola da salvataggio), “rescue tube”, salvagente a marsupio gonfiabile, giubbotto di salvataggio gonfiabile ecc.

Le ordinanze saranno consultabili in formato poster anche in ogni stabilimento balneare sul quale grava l’obbligo di affissione in posizione ben visibile, unitamente ai recapiti utili per gli utenti, tra i quali naturalmente il “numero blu” 1530 di contatto diretto con la Guardia Costiera, attivo 24 ore su 24, riservato alle sole emergenze in mare.