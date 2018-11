Conto alla rovescia per il “Meraviglioso Natale”. Da venerdì 16 novembre e fino al 6 gennaio Polignano diventerà la capitale del Natale pugliese. I preparativi sono ormai stati completati ed è tutto pronto per l’inaugurazione.

In settimana sono state installate le ultime luminarie tra Lama Monachile, il centro storico e sul piazzale dove sorge la statua di Domenico Modugno che durante le feste avrà l’ingombrante compagnia di un Babbo Natale gigante. Le prime prove tecniche hanno già incantato turisti e polignanesi.

Le luci d’artista, però, sono soltanto il piatto forte di un programma che si preannuncia molto ricco: per i più grandi ci sarà il mercatino, per i più piccoli il villaggio di Babbo Natale, ma non mancheranno concerti e spettacoli, la pista di pattinaggio e l’albero di 18 metri, il più alto di Puglia.

Per l’occasione Polignano è pronta a “blindare” il centro storico con l’installazione di una serie di tornelli per monitorare e controllare il flusso di visitatori. Per accedere agli eventi di Natale sarà infatti necessaria la GCard che si ottiene attraverso la registrazione online o presso gli Info Point che saranno allestiti in città. L’iscrizione ha un costo di 5 euro e dà diritto a un pacchetto di prodotti in omaggio.

La GCard funge anche da borsellino elettronico, che si potrà caricare presso gli Info Point e offrirà al visitatore la possibilità di acquisti presso le casette e mercatini. I partecipanti all’evento con il sistema cashless potranno acquistare prodotti e servizi senza dover utilizzare contanti, in quanto i punti vendita presenti nell’area adibita all’evento disporranno di un cashless POS che accetta il pagamento tramite la Gcard, il borsellino elettronico, che consente di pagare in modo sicuro, igenico e affidabile, importi di svariato valore.