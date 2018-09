All’incontro in Comune c’era il comandante della Polizia Municipale, Michele Palumbo, c’era il consigliere comunale Giuseppe Carrieri, che aveva sollevato il caso la sera di Ferragosto, e c’erano i rappresentati dei tassisti di Bari, purtroppo però non c’era nessuno di Aeroporti di Puglia, e dunque la disamina non è andata del tutto in profondità, come invece sarebbe stato opportuno.

Il bubbone è scoppiato il 15 agosto, quando una foto impietosa ha immortalato un gruppo di turisti in attesa di un taxi all’uscita dello scalo barese. Apriti cielo. Alla pioggia di accuse, i tassisti hanno replicato con foto e video con cui hanno mostrato i disagi per andare e venire dal Karol Wojtyła di Palese, vuoi per colpa della viabilità non prorio ottimale per loro, vuoi per i furbetti della sosta che stazionano sul viale d’ingresso pur di non pagare un euro di ticket.

“Sono emerse alcune proposte per migliorare la situazione – ci ha detto Vito Palatella, consigliere Radiotaxi – come per esempio semplicare l’accesso, oggi con la doppia sbarra, e magari una corsia preferenziale per bus e taxi sul vialone d’accesso”. Per ora i disagi continuano.