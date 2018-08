La Protezione Civile per la giornata di oggi e per le prossime 24-36 ore ha diramato un allerta meteo per tutta la Puglia. Di livello Arancione per la parte settentrionale a rischio idrologico e temporali, mentre è Gialla per la restante parte della regione.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, puntualmente elevati specie sui settori garganici. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati nelle zone

interne. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento

Il Centro Funzionale e la Sala Operativa tutt’ora stanno monitorando gli eventi fornendo

aggiornamenti in merito all’evoluzione della situazione meteo e degli effetti al suolo. Inoltre la Sezione Protezione Civile invita tutti ad attenersi alle norme di autoprotezione.