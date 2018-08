Nonostante la maxigara unica per le mense ospedaliere dovrebbe essere bandita entro settembre, dopo il via libera del cda di InnovaPuglia, le Asl continuano a fare appalti con i costi del servizio che aumentano. Infatti Brindisi ha aggiudicato una gara-ponte di 12 mesi, prorogabili in altri sei, dove l’Asl spenderà il 5% in più.

Il nuovo appalto è stato vinto dalla multinazionale tedesca Dussmann con un’offerta di 14,12 euro per giornata alimentare. In pratica 5 centesimi in meno rispetto alla base d’asta, ma 70 centesimi in più rispetto al costo del servizio precedente, di circa 13,40 euro. L’azienda si occupa anche della gestione del servizio di pulizia nelle scuole pugliesi ed è nel mirino di un’indagine della Procura di Roma, riguardante gli appalti Consip.

Ma nel mirino c’è soprattutto il tema dei costi del servizio mensa. L’appalto vale circa 300 milioni di euro e il prezzo base di gara è molto più elevato rispetto al riferimento Anac. Una scelta dovuta al non voler comprimere la concorrenza, dando così la opportunità di partecipare anche ad aziende non pugliesi.

È stata riportata alla luce l’organizzazione sul territorio, che vede l’utilizzo di troppi centri cottura e pochi controlli. Fino a quando l’ex direttore generale della Asl Bari, Vito Montanaro, non ha incrociato tutti i dati, nessuno sapeva nemmeno quale fosse il fabbisogno dei singoli ospedali.

Non è un caso se l’ultima rilevazione Anac, riferita a gennaio, la Puglia ha la maglia nera per il costo della ristorazione ospedaliera. Infatti in media si spendono 13,96 contro i 10 euro di una delle regioni come le Marche e gli 11,74 euro del prezzo medio nazionale. Secondo Anac nei 2 euro di differenza sono raccolte le inefficienze organizzative e possibili casi di corruzione.

La moltiplicazione dei centri cottura rappresenta un problema non secondario. Mantenere due cucine industriali da mille pasti per utilizzarne metà ha ripercussioni sul prezzo finale. La Puglia, che ha bisogno di dimostrare entro fine anno al ministero dell’Economia di meritare l’uscita dal Piano Operativo, ha promesso il risparmio dal 15 al 30%, con appalti centralizzati, destinando i soldi del finanziamento alle assunzioni.