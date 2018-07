L’Amtab ha deciso che da mercoledì 25 luglio 2018, in via sperimentale, saranno attivati i tornelli posti in prossimità della porta anteriore dei bus operanti sulle linee 7, 20 e 71 .

Così come indicato sulle vetrofanie presenti sulle porte dei bus, tutti i passeggeri dovranno quindi salire sui mezzi dalla porta anteriore del bus e scendere dalla porta centrale e/o posteriore, ad eccezione dei passeggeri con disabilità motorie in carrozzella, che continueranno a salire dalla porta centrale, mediante l’ausilio della pedana, aperta a cura del conducente. Per sbloccare il tornello all’ingresso sarà necessario timbrare il ticket di viaggio.

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della Legge Regione Puglia, la violazione delle norme contenute nel Regolamento aziendale di vettura, nei punti che disciplinano l’accesso e il deflusso, è punita con la sanzione amministrativa dell’importo di 100 euro per la violazione dei punti 13 e 14.

